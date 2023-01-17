Неизвестно Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Екатерина Федоровна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Лосев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лосев Андрей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Лосева Стефанида Андреевна

Отец ребёнка: Лосев Андрей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Лосев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Лосев Андрей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.09.1805 ст.

Дочь: Лосева Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Лосев Андрей Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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