Неизвестно Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Лосев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Лосева Стефанида Андреевна
Отец ребёнка: Лосев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Лосев Петр Андреевич
Отец ребёнка: Лосев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.09.1805 ст.
Дочь: Лосева Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Лосев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно