Неизвестно Марфа Ивановна
Место рожденияРоссия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1747
Сын: Лосев Спиридон Афанасьевич
Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лосев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Лосева Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно