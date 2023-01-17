Неизвестно Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Марфа Ивановна

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Место рождения

Россия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Лосев Спиридон Афанасьевич

Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Лосев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лосев Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Лосев Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Лосев Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Лосева Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лосев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Лосев Афанасий Иванович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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