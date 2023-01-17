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Лосев Спиридон Афанасьевич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Лосев Афанасий Иванович

Мать: Неизвестно Марфа Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Лосев Андрей Спиридонович

Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лосева Акулина Спиридоновна

Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лосев Федор Спиридонович

Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лосев Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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