Лосев Спиридон Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Лосев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лосев Андрей Спиридонович
Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лосева Акулина Спиридоновна
Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лосев Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Неизвестно Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно