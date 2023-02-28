Лосев Василий Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Лосева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Лосева Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Ильинична
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно