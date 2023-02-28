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Лосев Василий Спиридонович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Лосев Спиридон Афанасьевич

Мать: Неизвестно Татьяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Лосева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Ильинична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лосева Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Ильинична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Лосев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Ильинична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лосев Федор Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Ильинична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лосев Егор Васильевич

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Ильинична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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