Неизвестно Татьяна Ивановна
Место рожденияРоссия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1774
Сын: Лосев Андрей Спиридонович
Отец ребёнка: Лосев Спиридон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Лосева Акулина Спиридоновна
Отец ребёнка: Лосев Спиридон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Лосев Спиридон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лосев Василий Спиридонович
Отец ребёнка: Лосев Спиридон Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно