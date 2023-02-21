Неизвестно Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Татьяна Ивановна

Неизвестно Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Россия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Лосев Андрей Спиридонович

Отец ребёнка: Лосев Спиридон Афанасьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Лосева Акулина Спиридоновна

Отец ребёнка: Лосев Спиридон Афанасьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лосев Федор Спиридонович

Отец ребёнка: Лосев Спиридон Афанасьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лосев Василий Спиридонович

Отец ребёнка: Лосев Спиридон Афанасьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Спиридон Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close