Лосев Федор Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Лосева Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Лосева Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лосев Петр Федорович
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Лосева Александра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно