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Лосев Федор Спиридонович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Лосев Спиридон Афанасьевич

Мать: Неизвестно Татьяна Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Лосева Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Лосев Филипп Федорович

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Лосева Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лосев Петр Федорович

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Лосева Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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