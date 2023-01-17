Неизвестно Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Анна Алексеевна

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Место рождения

Россия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Лосева Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Лосев Федор Спиридонович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Лосев Филипп Федорович

Отец ребёнка: Лосев Федор Спиридонович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Лосева Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Лосев Федор Спиридонович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лосев Петр Федорович

Отец ребёнка: Лосев Федор Спиридонович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Федор Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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