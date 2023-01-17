Неизвестно Анна Алексеевна
Место рожденияРоссия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, село Богородское, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Лосева Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Лосев Федор Спиридонович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Лосев Федор Спиридонович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Лосева Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Лосев Федор Спиридонович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Лосев Петр Федорович
Отец ребёнка: Лосев Федор Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно