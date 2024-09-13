Лосев Егор (Георгий) Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1814 ст.
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.664, л.192 об.).
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
01.04.1814 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, шурин Василию Спиридоновичу, крестьянин Иван Ильич Дунаев и Никиты Петровича Дунаева жена Анна Ильи... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна
Рождение ребёнка
27.02.1841 ст.
Сын: Лосев Федор Егорович
Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.556 об.).
Рождение ребёнка
06.04.1843 ст.
Дочь: Лосева Александра Егоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1190, л.560 об.).
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лосев Иван Егорович
Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лосева Мария Егоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лосева Елена Егоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лосев Николай Егорович
Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно