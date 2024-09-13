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Лосев Егор (Георгий) Васильевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.03.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1814 ст.

Отец: Лосев Василий Спиридонович

Мать: Неизвестно Анна Ильинична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.664, л.192 об.).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Александра Михайловна

Крещение
01.04.1814 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, шурин Василию Спиридоновичу, крестьянин Иван Ильич Дунаев и Никиты Петровича Дунаева жена Анна Ильи... Показать все
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лосев Василий Егорович

Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.02.1841 ст.

Сын: Лосев Федор Егорович

Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1134, л.556 об.).
Рождение ребёнка
06.04.1843 ст.

Дочь: Лосева Александра Егоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.1190, л.560 об.).
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лосев Иван Егорович

Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лосева Мария Егоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лосева Елена Егоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лосев Николай Егорович

Мать ребёнка: Неизвестно Александра Михайловна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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