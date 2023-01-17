Неизвестно Анна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Лосева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лосев Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Лосева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Лосев Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Лосев Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Лосев Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Лосев Василий Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850