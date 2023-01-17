Неизвестно Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Анна Ильинична

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Лосева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лосев Василий Спиридонович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лосева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Лосев Василий Спиридонович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Лосев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лосев Василий Спиридонович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лосев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Лосев Василий Спиридонович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лосев Егор Васильевич

Отец ребёнка: Лосев Василий Спиридонович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Василий Спиридонович

Смерть
До 1850
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
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