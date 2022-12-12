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Лосев Федор Васильевич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Лосев Василий Спиридонович

Мать: Неизвестно Анна Ильинична

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Лосева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Якимовна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лосев Василий Федорович

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Якимовна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лосева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Якимовна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Лосева Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Неизвестно Анна Якимовна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Анна Якимовна

Смерть
Неизвестно
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