Лосев Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Лосева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Якимовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Якимовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лосева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Якимовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Лосева Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Неизвестно Анна Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Анна Якимовна
Смерть
Неизвестно