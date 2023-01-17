Неизвестно Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лосев Федор Егорович
Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Лосева Александра Егоровна
Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лосев Иван Егорович
Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лосева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лосева Елена Егоровна
Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Лосев Николай Егорович
Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно