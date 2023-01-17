Неизвестно Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Александра Михайловна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лосев Василий Егорович

Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Лосев Федор Егорович

Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Лосева Александра Егоровна

Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лосев Иван Егорович

Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лосева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лосева Елена Егоровна

Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Лосев Николай Егорович

Отец ребёнка: Лосев Егор Васильевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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