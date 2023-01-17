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Лосев Афанасий Иванович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Лосев Иван Григорьевич

Мать: Неизвестно Авдотья Афанасьевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Лосев Спиридон Афанасьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Лосев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лосев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Лосев Семен Афанасьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Лосев Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Лосева Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лосев Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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