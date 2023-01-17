Лосев Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1747
Сын: Лосев Спиридон Афанасьевич
Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лосев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Лосева Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Неизвестно Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно