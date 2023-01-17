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Лосев Андрей Афанасьевич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Лосев Афанасий Иванович

Мать: Неизвестно Марфа Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лосева Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Неизвестно Матрена Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Лосева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Неизвестно Матрена Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Лосев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Неизвестно Авдотья Васильевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Матрена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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