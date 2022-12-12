Неизвестно Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Матрена Алексеевна

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лосева Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Лосев Андрей Афанасьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Лосева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лосев Андрей Афанасьевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Андрей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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