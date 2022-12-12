Неизвестно Матрена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лосева Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Лосев Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Лосева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лосев Андрей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно