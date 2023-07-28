Розанов (Симонов) Иван Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Место рождения

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Авраам (Абрам) Михайлович

Мать: Филона (Флена) Александровна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Николай Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Епистимия Михайловна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Розанов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Розанов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Розанов Василий Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Розанов Константин Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Розанов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Розанов Иван Иванович

Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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