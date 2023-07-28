Розанов (Симонов) Иван Абрамович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Розанов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Розанов Константин Иванович
Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Розанова Епистимия Михайловна
Смерть
Неизвестно