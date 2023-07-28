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Розанова Епистимия Михайловна

Место рождения

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

27.10.1932

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Михаил Вонифатьевич

Мать: Евпраксия Федоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Розанов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Розанов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Розанов Василий Иванович

Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Розанов Константин Иванович

Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Розанов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Розанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
27.10.1932

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