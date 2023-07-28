Розанова Епистимия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти27.10.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Михаил Вонифатьевич
Мать: Евпраксия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Розанов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Розанов Константин Иванович
Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Розанов (Симонов) Иван Абрамович
Смерть
27.10.1932