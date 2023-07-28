Евпраксия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Вонифатьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Вонифатьевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Розанова Епистимия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Вонифатьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Вонифатьевич
Смерть
Неизвестно