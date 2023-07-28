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Евпраксия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Вонифатьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Вонифатьевич

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Розанова Епистимия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Вонифатьевич

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Вонифатьевич

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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