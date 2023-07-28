Михаил Вонифатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Вонифатьевич

Место рождения

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Вонифатий Иванович

Мать: Агриппина Захаровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евпраксия Федоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Евпраксия Федоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Розанова Епистимия Михайловна

Мать ребёнка: Евпраксия Федоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Евпраксия Федоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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