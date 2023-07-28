Михаил Вонифатьевич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Вонифатий Иванович
Мать: Агриппина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евпраксия Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Евпраксия Федоровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Розанова Епистимия Михайловна
Мать ребёнка: Евпраксия Федоровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Евпраксия Федоровна
Смерть
Неизвестно