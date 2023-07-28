Агриппина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мирон Вонифатьевич

Отец ребёнка: Вонифатий Иванович

Щиплево, Богчинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Федор Вонифатьевич

Отец ребёнка: Вонифатий Иванович

Щиплево, Богчинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Михаил Вонифатьевич

Отец ребёнка: Вонифатий Иванович

Щиплево, Богчинская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вонифатий Иванович

Смерть
Неизвестно
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