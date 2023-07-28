Агриппина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мирон Вонифатьевич
Отец ребёнка: Вонифатий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Федор Вонифатьевич
Отец ребёнка: Вонифатий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Михаил Вонифатьевич
Отец ребёнка: Вонифатий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вонифатий Иванович
Смерть
Неизвестно