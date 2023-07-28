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Вонифатий Иванович

Место рождения

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Иван-меньшой Иванович

Мать: Христина Семеновна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Захаровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мирон Вонифатьевич

Мать ребёнка: Агриппина Захаровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Федор Вонифатьевич

Мать ребёнка: Агриппина Захаровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Михаил Вонифатьевич

Мать ребёнка: Агриппина Захаровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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