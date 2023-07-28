Вонифатий Иванович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Иван-меньшой Иванович
Мать: Христина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Захаровна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мирон Вонифатьевич
Мать ребёнка: Агриппина Захаровна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Федор Вонифатьевич
Мать ребёнка: Агриппина Захаровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Михаил Вонифатьевич
Мать ребёнка: Агриппина Захаровна
Смерть
Неизвестно