Иван-меньшой Иванович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Иван Фомич
Мать: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Христина Семеновна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вонифатий Иванович
Мать ребёнка: Христина Семеновна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Христина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Семеновна
Смерть
Неизвестно