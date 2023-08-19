Иван-меньшой Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван-меньшой Иванович

Иван-меньшой Иванович

Место рождения

Щиплево, Богчинская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Иван Фомич

Мать: Ксения Никифоровна

Щиплево, Богчинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Христина Семеновна

Щиплево, Богчинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Вонифатий Иванович

Мать ребёнка: Христина Семеновна

Щиплево, Богчинская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Христина Семеновна

Щиплево, Богчинская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close