Ксения Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Иван Фомич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Иван Фомич
Смерть
Неизвестно