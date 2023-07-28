Ксения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фомич

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фомич

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фомич

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван-большой Иванович

Отец ребёнка: Иван Фомич

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван-меньшой Иванович

Отец ребёнка: Иван Фомич

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Иван Фомич

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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