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Иван Фомич

Место рождения

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Фома Иванович

Мать: не указана

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Никифоровна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Маремьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван-большой Иванович

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван-меньшой Иванович

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Ксения Никифоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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