Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Фома Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Маремьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Евдоким Иванович
Мать ребёнка: Ксения Никифоровна
Смерть
Неизвестно