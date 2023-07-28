Иван-большой Иванович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иван Фомич
Мать: Ксения Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Синклитикия Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно