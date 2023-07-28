Иван-большой Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван-большой Иванович

Иван-большой Иванович

Место рождения

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иван Фомич

Мать: Ксения Никифоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Синклитикия Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.