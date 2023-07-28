Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван-большой Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Иван-большой Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван-большой Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван-большой Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Синклитикия Ивановна

Отец ребёнка: Иван-большой Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Иван-большой Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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