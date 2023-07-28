Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Иван-большой Иванович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван-большой Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван-большой Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Синклитикия Ивановна
Отец ребёнка: Иван-большой Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Иван-большой Иванович
Смерть
Неизвестно