Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Иван Фомич
Мать: Ксения Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Антиповна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Агафья Антиповна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ксения Евдокимовна
Мать ребёнка: Агафья Антиповна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Семен Евдокимович
Мать ребёнка: Агафья Антиповна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Фрол Евдокимович
Мать ребёнка: Агафья Антиповна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Абрам Евдокимович
Мать ребёнка: Агафья Антиповна
Смерть
Неизвестно