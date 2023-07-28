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Евдоким Иванович

Место рождения

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Иван Фомич

Мать: Ксения Никифоровна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Антиповна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Агафья Антиповна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ксения Евдокимовна

Мать ребёнка: Агафья Антиповна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Семен Евдокимович

Мать ребёнка: Агафья Антиповна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Фрол Евдокимович

Мать ребёнка: Агафья Антиповна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Абрам Евдокимович

Мать ребёнка: Агафья Антиповна

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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