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Агафья Антиповна

Место рождения

Адамово, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Адамово, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ксения Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Семен Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Фрол Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Абрам Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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