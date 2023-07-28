Агафья Антиповна
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ксения Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Семен Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Фрол Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Абрам Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Иванович
Смерть
Неизвестно