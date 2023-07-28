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Христина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван-меньшой Иванович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван-меньшой Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Вонифатий Иванович

Отец ребёнка: Иван-меньшой Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван-меньшой Иванович

Щиплево, Галичский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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