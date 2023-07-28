Христина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван-меньшой Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Вонифатий Иванович
Отец ребёнка: Иван-меньшой Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван-меньшой Иванович
Смерть
Неизвестно