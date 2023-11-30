Розанов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
30.01.1911
Рождение ребёнка
10.12.1912
Сын: Розанов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Розанова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.01.1918
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1931
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1942