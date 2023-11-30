Розанов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозанов Андрей Иванович

Розанов Андрей Иванович

Место рождения

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Розанов (симонов) Иван Абрамович

Мать: Розанова Епистимия Михайловна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
30.01.1911

Жена: Розанова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.12.1912

Сын: Розанов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Розанова Анастасия Дмитриевна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.01.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова Анастасия Дмитриевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close