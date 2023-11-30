Розанова (Улиткина) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Улиткина) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

1912 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
30.01.1911

Муж: Розанов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
10.12.1912

Сын: Розанов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Розанов Андрей Иванович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.01.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Андрей Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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