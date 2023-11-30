Розанова (Улиткина) Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911
Рождение ребёнка
10.12.1912
Сын: Розанов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Розанов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1918
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1931
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно