Розанов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1909
Дочь: Розанова (Розанова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Розанова (Евдокимова) Екатерина Лукьяновна
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно