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Розанов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Мать: Розанова Епистимия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова (Евдокимова) Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
12.05.1909

Дочь: Розанова (Розанова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Розанова (Евдокимова) Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова (Евдокимова) Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова (Евдокимова) Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Розанова (Евдокимова) Екатерина Лукьяновна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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