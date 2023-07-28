Розанова (Розанова) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1909
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1909
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1959