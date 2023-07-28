Розанова (Розанова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Розанова) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1909

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1909

Отец: Розанов Василий Иванович

Мать: Розанова (Евдокимова) Екатерина Лукьяновна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1959

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