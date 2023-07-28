Розанова (Евдокимова) Екатерина Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1909
Дочь: Розанова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Розанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно