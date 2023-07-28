Розанова (Евдокимова) Екатерина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Евдокимова) Екатерина Лукьяновна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
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Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1909

Дочь: Розанова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Розанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розанов Василий Иванович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно