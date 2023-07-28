Розанов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
29.01.1903
Рождение ребёнка
28.02.1910
Сын: Розанов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
11.12.1911
Сын: Розанов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
06.07.1913
Сын: Розанов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна
Смерть
1919