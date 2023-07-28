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Розанов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Мать: Розанова Епистимия Михайловна

Бракосочетание
29.01.1903

Жена: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
28.02.1910

Сын: Розанов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
11.12.1911

Сын: Розанов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Розанов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна

Смерть
1919

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