Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Охлопков Григорий Матвеевич

Мать: Охлопкова Прасковья Павловна

Бракосочетание
29.01.1903

Муж: Розанов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1910

Сын: Розанов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Розанов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1911

Сын: Розанов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Розанов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Розанов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Розанов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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