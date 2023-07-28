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Охлопкова Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охлопкова (Охлопкова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веденеева (Охлопкова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охлопков Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Охлопков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Охлопков Авксентий Григорьевич

Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Охлопков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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