Охлопкова Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охлопкова (Охлопкова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веденеева (Охлопкова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Охлопков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Охлопков Авксентий Григорьевич
Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Охлопков Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Охлопков Григорий Матвеевич
Смерть
Неизвестно