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Охлопков Иван Григорьевич

Место рождения

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Охлопков Григорий Матвеевич

Мать: Охлопкова Прасковья Павловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Охлопкова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
05.12.1904

Дочь: Охлопкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.07.1906

Сын: Охлопков Иван Иванович

Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.10.1907

Сын: Охлопков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.12.1910

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.12.1912

Дочь: Аполлинария Ивановна

Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.07.1916

Дочь: Охлопкова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.08.1917

Сын: Охлопков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно