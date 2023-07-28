Охлопков Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
05.12.1904
Дочь: Охлопкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
01.07.1906
Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
06.10.1907
Сын: Охлопков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
13.12.1910
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
16.12.1912
Дочь: Аполлинария Ивановна
Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
07.07.1916
Дочь: Охлопкова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна
Рождение ребёнка
06.08.1917
Сын: Охлопков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Охлопкова Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно