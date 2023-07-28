Охлопкова Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
05.12.1904
Дочь: Охлопкова (Охлопкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.07.1906
Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
06.10.1907
Сын: Охлопков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.12.1910
Дочь: (Охлопкова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
16.12.1912
Дочь: (Охлопкова) Аполлинария Ивановна
Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1916
Дочь: Охлопкова (Охлопкова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
06.08.1917
Сын: Охлопков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно