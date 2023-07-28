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Охлопкова Мария Константиновна

Место рождения

Андрианово, Галичский уезд, Костромская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Андрианово, Галичский уезд, Костромская область
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Охлопков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
05.12.1904

Дочь: Охлопкова (Охлопкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.07.1906

Сын: Охлопков Иван Иванович

Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.10.1907

Сын: Охлопков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.12.1910

Дочь: (Охлопкова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.12.1912

Дочь: (Охлопкова) Аполлинария Ивановна

Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.07.1916

Дочь: Охлопкова (Охлопкова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.08.1917

Сын: Охлопков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Охлопков Иван Григорьевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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