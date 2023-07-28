Охлопков Григорий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Матвей Кузьмич
Мать: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охлопкова (Охлопкова) Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веденеева (Охлопкова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Охлопков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Охлопков Авксентий Григорьевич
Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Охлопков Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно