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Охлопков Григорий Матвеевич

Место рождения

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Матвей Кузьмич

Мать: Ульяна Герасимовна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охлопкова (Охлопкова) Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веденеева (Охлопкова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охлопкова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Охлопков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Розанова (Охлопкова) Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Охлопков Авксентий Григорьевич

Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Охлопков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Охлопкова Прасковья Павловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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