Ульяна Герасимовна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульяна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Кузьмич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Охлопков Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Кузьмич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Кузьмич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Кузьмич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Афросинья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Кузьмич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Кузьмич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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