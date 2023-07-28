Ульяна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Охлопков Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Афросинья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Кузьмич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Кузьмич
Смерть
Неизвестно