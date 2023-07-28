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Матвей Кузьмич

Место рождения

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кузьма Андреевич

Мать: Анна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Герасимовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Охлопков Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Афросинья Матвеевна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья Матвеевна

Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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