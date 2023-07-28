Матвей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Кузьма Андреевич
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Охлопков Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Афросинья Матвеевна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья Матвеевна
Мать ребёнка: Ульяна Герасимовна
Смерть
Неизвестно