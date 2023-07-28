Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Матвей Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Степан Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Федосья Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Андреевич
Смерть
Неизвестно