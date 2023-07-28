Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Федосья Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Андреевич

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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