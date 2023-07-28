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Кузьма Андреевич

Место рождения

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Андрей

Мать: не указана

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ксения Кузьминична

Мать ребёнка: Анна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Николай Кузьмич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Анна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Матвей Кузьмич

Мать ребёнка: Анна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Анна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Степан Кузьмич

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяна Кузьминична

Мать ребёнка: Анна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Анна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Федосья Кузьминична

Мать ребёнка: Анна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
Неизвестно