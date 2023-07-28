Кузьма Андреевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ксения Кузьминична
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Николай Кузьмич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Матвей Кузьмич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Степан Кузьмич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ульяна Кузьминична
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Федосья Кузьминична
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно