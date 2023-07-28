Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кузьма Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Петр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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