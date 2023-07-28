Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона
Рождение ребёнка
1827
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Смерть
Неизвестно