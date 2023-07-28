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Иван Андреевич

Место рождения

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.
1824 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Андрей

Мать: не указана

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона

Рождение ребёнка
1827

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Матрона

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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