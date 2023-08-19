Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Иван Андреевич
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Афанасия Степановна
Мать ребёнка: Устиния Парфеновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Устиния Парфеновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Устиния Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Парфеновна
Смерть
Неизвестно