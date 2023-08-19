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Степан Иванович

Место рождения

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иван Андреевич

Мать: Матрона

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Афанасия Степановна

Мать ребёнка: Устиния Парфеновна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Устиния Парфеновна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Устиния Парфеновна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Парфеновна

Смерть
Неизвестно
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