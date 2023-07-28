Устиния Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Афанасия Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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