Устиния Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Афанасия Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванович
Смерть
Неизвестно