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Петр Андреевич

Место рождения

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Андрей

Мать: не указана

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Андрей Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрона Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Федосья Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Петр Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Болотово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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