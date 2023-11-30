Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Андрей Петрович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрона Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Федосья Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Петр Петрович
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно