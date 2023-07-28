Авраам (Абрам) Михайлович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Михаил Васильевич
Мать: Евдокия Хрисанфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Авраамовна
Мать ребёнка: Филона (Флена) Александровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Розанов (Симонов) Иван Абрамович
Мать ребёнка: Филона (Флена) Александровна
Смерть
Неизвестно