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Авраам (Абрам) Михайлович

Место рождения

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Михаил Васильевич

Мать: Евдокия Хрисанфовна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филона (Флена) Александровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Авраамовна

Мать ребёнка: Филона (Флена) Александровна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Розанов (Симонов) Иван Абрамович

Мать ребёнка: Филона (Флена) Александровна

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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