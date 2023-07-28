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Евдокия Хрисанфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Хрисанф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Зиновия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Маремьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Авраам (Абрам) Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Флор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Устинья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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