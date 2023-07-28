Евдокия Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Хрисанф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Зиновия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Маремьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Авраам (Абрам) Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Флор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Устинья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно